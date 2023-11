Reprodução Helena Ranaldi contorce o rosto ao rever cena de Mulheres Apaixonadas no Encontro

Helena Ranaldi se emocionou ao relembrar cena emblemática de Raquel, sua personagem em Mulheres Apaixonadas (2003), durante o Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira (30). A atriz chorou ao rever um de seus papeis mais marcantes da TV brasileira em uma cena da trama, cuja reprise no Vale a Pena Ver de Novo está em sua última semana, mostra a mulher sofrendo violência doméstica de Marcos (Dan Stulbach).

Na cena em questão o marido agride a mulher com uma raquete. Marcos arranca a toalha dela, deixando-a nua, derruba a professora na cama e a espanca, fazendo-a gritar de dor.

"Essa cena... Eu fiquei até emocionada, mesmo... A gente vai buscar a emoção de cada personagem, e essa emoção da violência... Esse lugar é muito difícil. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas, através da Raquel, eu vivenciei essa situação... É muito difícil, dentro da sua casa, um lugar que você precisa e merece acolhimento, de repente você ser agredida", disse às lagrimas.

Patrícia Poeta ressaltou que, à época da exibição original, o Brasil ainda não tinha uma legislação específica para esse tipo de crime. A Lei Maria da Penha só foi criada dois anos depois, em 2005.

Helena ainda destacou que a novela contribuiu para a criação da Lei. "Eu lembro que eu e o Dan fomos a Brasília e participamos dessa mudança. Então, eu acho que teve um papel social fundamental, importante, que infelizmente tem que ter continuidade através de outras produções, porque é um tema que é atual", disse.

Na atração, Ranaldi recebeu um recado de Dan Stulbach, que ressaltou a logística para gravar as cenas.

"Eu lembro de uma cena no vestiário, acho que foi a primeira cena de raquete, de violência propriamente dita... A Helena ficou atrás de um armário, segurando uma almofada, e eu batia na almofada. Então o público não a via, mas ouvia sua reação. E eu lembro de dizer: 'Segura essa almofada, porque eu vou com tudo'... Eu batia, ela gritava, e ficou uma cena forte e verdadeira.", lembrou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho