Nesta terça-feira (14), Geraldo Luís publicou uma foto ao lado de Ana Hickmann e relembrou a convivência dos dois nos bastidores da Record. O jornalista revelou que ela tinha um "olhar de apagada" por trás das câmeras e ainda mandou um belo de um recado para Alexandre Correa, marido de Ana.



Em seu perfil no Instagram, Geraldo comentou sobre o ocorrido e enalteceu sua colega de profissão. "Na verdade essa é quase uma carta a você Ana. Certa vez ainda na gravação do família Record notei um olhar de apagada atrás desses olhos lindos. Você foi a primeira a me ligar quando perdi meu irmão Marcelo Rezende, sempre amiga e doce aos colegas. Somente suas paredes e seu coração sabem o que de verdade os anos acumularam de 'excesso e desnecessário' na sua caminhada. Quem somos nós para opinar? Mas aqui mesmo de longe minha oração lhe desejando CORAGEM e PAZ, para livramentos e novos caminhos que a vida nos dá", escreveu.

"Ao Alexandre que seus olhos e modos mudem, afinal ele é pai e este filho lindo precisará dos dois mesmo se separarem. O remorso é algo dolorido a alma quando ele vem com arrependimento e perdão, o peso do erro é tão horrível quanto uma doença", acrescentou.

"Que tudo se acalme e vidas que sigam com a lição que casa não pode ser prisão e que união não pode ter 'algemas'. Tenha coragem mesmo que doa, recomeços são abençoados quando Deus vê a verdade em nós. Existe uma palavra mágica que devemos usar na hora certa…. CHEGA!", concluiu.

