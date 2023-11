Reprodução/Luís França O ilusionista revelou que sabia que mágicos queriam seu fim

Val Valentino, mais conhecido como Mister M, está de volta ao Brasil após vencer a luta contra o câncer de próstata para a realização de 20 shows. O ilusionista tornou-se um fenômeno entre os anos 1990 e 2000, e acabou acumulando inimigos ao longo de sua carreira artística.



O artista é conhecido no mundo como The Masked Magician, mas ficou marcado por aqui como Mister M graças ao Fantástico, na Globo. Ao Uol, revelou que, ao expor seus truques de mágica e ajudar a magia a elevar o nível, também sofreu consequências negativas.

"Os [outros] mágicos estavam ameaçando a minha vida, investindo dinheiro para me contratar e me matar. E eu sabia que isso estava acontecendo, mas a razão pela qual eu estava revelando a magia e expandindo a arte em todo o mundo foi muito mais importante", ressaltou.

"Se eu colocava minha vida em perigo, eu acreditava no que eu estava fazendo e hoje é a prova que fiz a decisão certa. Lugares como a China e a Indonésia, onde a magia não era aceita, agora é, e isso me empolga", acrescentou.



"Eu ainda acho que as coisas são iguais? Em outros países, tudo bem. Por algum motivo, o Brasil ainda está um pouco atrás, mas estou aqui para trabalhar com os mágicos, educá-los e uni-los aqui no Brasil. Esse é um dos meus maiores desafios e acho que vamos ficar bem", concluiu.



Em 2011, o artista foi diagnosticado com câncer de próstata e se afastou dos palcos. Ao investir parte de sua fortuna para um tratamento convencional, Val viveu uma experiência sobrenatural: "Tive uma experiência de morte, onde basicamente morri por três minutos e meio. Eu estava em outra dimensão. Isso é tudo que posso explicar, é que há um lugar lindo que vamos sem dor, só amor, não há nada ruim, apenas bons pensamentos. Tudo o que posso dizer é que eu estava lá e nunca vou esquecer essa experiência".



"Lidei com o câncer com coragem. Eu nunca tinha dúvida que eu ia ficar bem. Mas, apesar disso, claro, há alguma dúvida, tipo: 'meu Deus, os médicos estão me dizendo que não há esperança. Eles me deram um mês para viver em alguns momentos'. Mas continuo aqui. Eu, de alguma forma, nunca tinha dúvida que eu ia ficar bem", pontuou.



"O câncer é algo que estava na minha vida. Chegou, foi e estou fantástico agora, tudo está bom. Muitos dos meus tratamentos têm a ver com o Brasil, que é uma das razões por quais estou aqui agora. Não sei se é apenas por causa das pessoas, que pode ser, ou pode ser por causa de onde estamos no planeta, mas há muitos tratamentos que acontecem aqui no Brasil, isso me surpreende", finalizou.



Em relação ao seu futuro, Mister M já se prepara para a realização de shows especiais aos brasileiros. "Um dos meus sonhos para hoje é trazer mais mágica para o Brasil. Para encorajar mais mágicos, mais gerações novas a se envolverem com a mágica e, especialmente, mulheres. No mundo inteiro, há mais mágicas garotas do que nunca. Então, a mágica não é apenas para homens, é para garotas e pessoas de todas as idades", revelou.



"Quando cheguei ao Brasil, eu sabia que era um lugar muito especial. Quando eu senti o amor das pessoas, isso me enlouqueceu. Foi tão incrível. Sabia, desde a primeira vez que eu pulei no Brasil, que seria um lugar muito especial para mim", declarou.

