Reprodução/Youtube Os ex-participantes do reality show revelaram se encontrariam novamente seus colegas de confinamento

Thyago e Mayara, integrantes da Família Tenório do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, contaram com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que não participariam de um reencontro com os demais participantes do programa. "Não faço questão nenhuma de convier com aquelas pessoas", disparou.





O casal explicou sobre os rumores de que o elenco do reality show fez uma viagem, e somente os dois não teriam sido convidados. "Teve um determinado momento pro final, que eu me exclui sim. Eu não queria mais ter contato com aquelas pessoas. Fica tão incomodo. A gente tava no limite. Chega num estágio que tudo o que você fala é reverberado de forma, sabe? Que você nem quer falar mais", afirmou Thyago.

"Logo depois que terminou, nem um mês depois, fizeram um encontro da galera no Rio de Janeiro. A grande maioria, acho que até as sogras. Os casais estavam todos. Fizeram questão de postar uma foto com o elenco desse encontro. 'Elenco de milhões com direito a prova de resistência'", acrescentou.

"Nunca soubemos que esse encontro iria existir. Não foi tipo 'ah a gente não tem nenhum problema. A gente vai fazer um encontro aqui no Rio. Vocês não tão afim não?'", explicou Mayara.

De acordo com Thyago, o convite nunca chegou e os demais participantes ainda ressaltaram que o casal é que se excluía: "Diferente do reality que nós somos obrigados a conviver com aquelas pessoas, aqui fora, graças a Deus a gente tem o livre arbítrio de escolher. E eu fiz minha decisão. Não faço questão nenhuma de convier com aquelas pessoas. Fiquei chateado de não ser convidado? Jamais, porque eu não ia de qualquer forma".

"Não se pede desculpa quando não se sente a culpa. Na cabeça deles funciona dessa forma. Nós fomos os errados. A gente que estava mentindo (...) ", pontuou Mayara.

Além disso, a atriz ressaltou que ficou muito decepcionada com Vinícius, outro participante do reality show. "Ele falar que as minhas atitudes eram exageradas e não conseguia acreditar em mim", explicou.

Por fim, o casal ressaltou que não participaria de um programa de reencontro do Ilhados com a Sogra. "Ah nem. Ah pra que? (...) Por enquanto acho que não tô afim não. Tô cicatrizando ainda", indagou Mayara. "Por vontade própria? (...) Por vontade própria eu com certeza não iria", ressaltou Thyago.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko