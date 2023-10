Reprodução/Youtube O evento foi remarcado para o primeiro trimestre do próximo ano

O Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja aconteceria no dia 24 de outubro, mas sofreu alterações e será remanejado para março de 2024. O evento não é só um grande marco para homenagear a cantora, mas também para prestigiar e revelar nomes do gênero musical.



As informações são do jornalista Leo Dias, que informou que o evento sofreu modificações e será realizado somente no primeiro trimestre do próximo ano.

O prêmio contará com 13 categorias, entre eles: Produtor Musical, Revelação, Artista Solo Masculino, Artista Solo Feminino, Dupla Masculina, Dupla Feminina, Hit do Ano, Álbum do Ano, Projeto Audiovisual/ Videoclipe, Música Clássica Sertaneja, Artista Clássico Sertanejo, Show do Ano e Rodeio/ Feira Agropecuária.

Além disso, a família de Marília Mendonça que lançou a premiação em consagração a Rainha da Sofrência. "Eu, como mãe, e toda a família nos sentimos profundamente emocionados com a criação deste prêmio que homenageia de forma muito sensível o nome de Marília e abraça causas levantadas pela minha filha, que sempre buscou revelar e dar a chance para novos cantores e compositores do sertanejo", celebrou Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça.

"A música sertaneja merece essa premiação e visibilidade e ter o nome de Marília nele deixa a família muito feliz, já que é nosso dever dar continuidade ao movimento que ela se dedicou tanto", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko