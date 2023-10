Reprodução Um vídeo mostra o momento exato em que as duas estavam próximas

A atriz Paolla Oliveira e a influenciadora Deolane Bezerra protagonizaram uma torta de climão em um ensaio na quadra da escola de samba Acadêmicos Grande Rio. Um vídeo mostra o momento em que as duas estavam próximas, mas não tiveram contato algum.



No início desta semana, o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, revelou que Paolla esnobou Deolane no evento, e a atriz negou a informação. Segundo o jornalista, a rainha da bateria da agremiação não gostou de compartilhar a atenção com Deolane Bezerra, e não quis ser vista ao lado da ex-A Fazenda.

Fontes afirmaram que a atriz ainda teria vetados as fotos com Deolane, pois não queria ter sua imagem associada a influenciadora. Após a repercussão, a ex-participante de A Fazenda enviou um áudio ao programa Fofocalizando, do SBT, explicando que foi muito bem tratada pela comunidade e pela diretoria da escola de samba, além de ser fã e admirar Paolla Oliveira.

Já a atriz relatou nas redes sociais que não se recusou a tirar fotos com a advogada, e sim que se desencontraram no evento. Ainda assim, Deolane não voltou a segui-la nas redes sociais.

A mesma desmentiu o colunista Daniel Nascimento, que havia informado sobre a torna de climão em primeira mão, dizendo que estavam bem longe. Com isso, Daniel disponibilizou as imagens do momento, que provam que as duas estavam próximas.

No vídeo, é possível ver as duas ocupando o mesmo espaço no palco, mas Paolla estava a cerca de um metro de altura. Entretanto, mesmo ao chamarem o nome de Deolane, a atriz não se prontificou a ir ao seu encontro.

