A cantora Gabi Martins compartilhou com seus seguidores que recebeu uma notificação judicial de um processo movido pela mesma mulher que processou Virginia Fonseca, alegando ser ex-amante de Zé Felipe. A ex-BBB foi acusada de ameaçá-la por ciúmes em seu antigo relacionamento.

Nos Stories do Instagram, Gabi explicou mais sobre a situação: "Cheguei aqui em casa, mal cheguei de viagem e minha mãe já me entregou uma intimação da Justiça. Tinha um oficial batendo na porta aqui às sete da manhã. A mesma pessoa que está acusando coisas infundadas do Zé e da Virginia, está me processando e alegando coisas também infundadas ao meu respeito e a respeito do meu antigo relacionamento".

"Ela alega que eu a ameacei, por ciúmes do meu ex, em uma cidade de São Pedro da Aldeia, que inclusive eu nunca fui. Fiquei sabendo que é linda, mas eu nunca fui. E eu tô completamente chocada e assustada, porque eu nunca vi ela na vida. Eu não faço a menor ideia de quem seja, né? Eu não sei qual o intuito, se ela quer chamar a atenção com isso, ou que ela quer, mas eu to em choque", acrescentou.

Nas redes sociais, os internautas ficaram abismados com a loucura dessa moça. "A mina de São Pedro tá processando os famosos tudo na ilusão de que vai ganhar alguma coisa, processou a Virginia e agora a Gabi Martins, essa mina tá vivendo numa fic certeza", comentou um dos usuários. "Sou doida pra descobrir quem é essa mulher que tá processando Virginia e Gabi Martins, carai que doideira", disse outro.



O mesmo aconteceu com Virginia Fonseca, que também uma notificação judicial que recebeu de uma suposta ex-amante de Zé Felipe que alegava ter sido ameaçada de morte pela influenciadora.

De acordo com os relatos da esposa de Zé Felipe, a mulher afirmou que se envolveu com o cantor em 2019 e recebeu diversas ameaças de Virginia. Entretanto, o processo foi arquivado por falta de provas: "Ficou a palavra dela [Virgínia] contra a minha", disse a suposta ex-amante.

