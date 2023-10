André Gonçalves x Darlan Cunha

André Gonçalves já deixou clara sua inimizade com o Grupo dos Crias, e entre eles está Darlan Cunha. Laranjinha tinha uma boa relação no inicio do confinamento, mas com o passar dos dias se estranharam. Após André defender Jaquelline Grohalski em uma discussão, Darlan entrou no bate-boca: “Seja sujeito homem”, disse para seu rival, que rebateu: “Você é fofoqueiro, leva e traz. Você é laranja podre”.