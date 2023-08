Reprodução A atriz ficou conhecida pelos inúmeros papéis em produções artísticas

A atriz Maria Helena Dias, que ganhou ainda mais reconhecimento por sua atuação em Elas por Elas (1982), morreu na última terça-feira (1). Até o momento, a causa da morte não foi divulgada, mas a artista passou mal em casa sendo internada em um hospital no dia 24 de julho.



Além de seu protagonismo em Elas por Elas, Maria Helena teve uma grande passagem na Globo, como em Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Em Elas por Elas, a artista ganhou projeção nacional quando interpretou Carmem. Neste ano, a produção ganhará um remake na faixa das 18h, e sua personagem se chamará Renée, e será interpretada por Maria Clara Spinelli.

O início de sua carreira artística foi como atriz no Grande Teatro Tupi (1952), mas na época não recebeu apoio de sua família. "Para a minha família, fui uma espécie de 'ovelha negra' no início. Para o pessoal de teatro e TV, sou muito equilibrada. E é natureza. São polos bem diversos, opostos. Sou de família tradicional paulista, quatrocentona, em que minha mãe foi um caso à parte. Sempre me ajudou a decorar meus textos e me deu total apoio", explicou.

Mesmo sem o suporte dos familiares, a atriz seguiu no ramo e, em 1970, começou a fazer novelas. Alguns títulos importantes de sua carreira foram: Pai Herói (1979), Água Viva (1980), Ciranda de Pedra (1981), Tieta (1989), Rainha da Sucata (1990), Fera Ferida (1993) e A Próxima Vítima (1995).

Ainda na Globo, sua última atuação foi em Anjo de Mim (1996), quando decidir pausar a carreira. Entretanto, dez anos depois, retornou em Cobras & Lagartos (2006). Sua última participação foi em um episódio de Carga Pesada (2007), e depois a atriz se manteve fora dos holofotes.

