Por essa, Yugnir Ângelo não esperava. O ex de Marília Mendonça estava curtindo sua festa de casamento com Mirela Janis, na última quarta-feira (10), quando perdeu a aliança que tinha acabado de receber da amada no altar.

A joia valia nada menos que R$ 60 mil. Segundo o colunista Leo Dias, o anel teria escorrido do dedo do noivo no meio da celebração, que custou cerca de R$ 2 milhões.

Após se dar conta de que havia perdido a aliança, ele teria pedido para todos os convidados da cerimônia o ajudar na procura do anel.

A boa notícia é que eles encontraram! Porém, horas após o inicio da festa.

A celebração aconteceu na Domus Hall, em João Pessoa, na Paraíba, e contou com a presença de famosos como Deolane Bezerra, Adriane Galisteu, Gabi Martins, Marina Ferrari, Elana Valenaria e outros.



Além do casamento luxuoso, o casal montou uma lista de presentes com itens caríssimos para seus convidados, incluindo uma viagem à Maldivas no valor de R$ 52 mil.

Na sexta-feira (12), a influenciadora publicou em seu Instagram questionando os convidados sobre os presentes não recebidos.

Entretanto, a lista extensa de lembrancinhas conta com lua de mel no valor de R$ 104 mil, cruzeiro saindo de Miami por R$ 20 mil, sofá de R$ 12 mil, e muito mais.

Mas não se enganem, o casal não pediu aos convidados somente presentes que vão além de qualquer preço, e se mantiveram a tão conhecida lista de presentes clássica.

Os convidados puderam ajudá-los com jogos de panela, home theater, adega, aspirador, ferro, microondas, faqueiro, liquidificador e muito mais. Outro ponto comentado por grande parte dos internautas foi a escolha do item Terapia Pós-Casamento.

Quando foi questionada sobre os valores e itens selecionados, Mirela explicou que os convidados não a presentearam diretamente com o que escolheram. “É uma lista fictícia, povo. A pessoa paga é como se a pessoa estivesse dando o presente e o valor do presente cai em dinheiro para o casal”, disse.

