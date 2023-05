Reprodução/Instagram Elisa Guerreira no aeroporto após saída de A Grande Conquista





O clima nos bastidores de A Grande Conquista não é dos melhores desde a eliminação precoce de Elisa Guerreira , que sofreu convulsão enquanto dormia e deixou o reality show sob orientação médica, na última quinta-feira (11).

Isso porque a Record selecionou dez possíveis candidatos para substituir os participantes que, por ventura, poderiam deixar o programa logo nos primeiros dias e ainda não deu um retorno sobre essa possível entrada de algum deles na atração.

Segundo fontes da coluna, os confinados que estão em stand-by seguem apreensivos com o silêncio absoluto da emissora e alguns estão incomodados com a falta de informação sobre o desenrolar do reality a partir de agora.



Elisa Guerreira encerrou sua participação no reality A Grande Conquista após vomitar e urinar involuntariamente. Ela foi prontamente atendida pela equipe média do reality show, que optou pela sua saída do confinamento.

No mesmo dia do incidente, a apresentadora Mariana Rios confirmou a saída da concorrente. "Por recomendação da nossa equipe de acompanhamento médico, Elisa deixou a vila e não poderá mais continuar em A Grande Conquista por questões de saúde", disse.

Em menos de uma semana de reality show, Elisa ainda conseguiu levar R$ 10 mil para casa após vencer uma prova de resistência que durou cerca de 11 horas.

"Por determinação médica, tanto do médico dela quanto do médico do programa, foi decidido que ela não poderia mais participar do reality", afirmou uma das assessoras da Record.