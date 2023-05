Divulgação O ator negou um possível envolvimento entre ele e Juliana Paiva

Após surgirem rumores de um possível envolvimento entre os parceiros do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Hulk, o ator Bruno Cabrerizo negou qualquer relação amorosa com sua professora, Juliana Paiva.



"Tem muita gente achando que estamos nos pegando, mas não, estamos com profissionalismo total", contou Bruno, que terminou o namoro com a atriz Carol Castro em dezembro de 2021.

Nas redes sociais da atração, o ator disse que os rumores sobre o romance entre ele e a professora têm atrapalhado a vida amorosa de Juliana. "Estou atrapalhando a vida sentimental dela, os contatinhos estão todos com ciúmes de mim", brincou.

No vídeo, Juliana respondeu aos risos sobre o ator atrapalhar seus romances. "Ele fala contatinhos, como se tivesse um monte", disse.

Na publicação, é possível ver que Bruno e Juliana são grandes parceiros da dança, mesmo que neguem algo a mais entre eles. A dupla ficou em primeiro lugar na última etapa do reality show e agora se prepara para a próxima fase.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko