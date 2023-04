Fernanda Medrado e Claytão

Medrado e Claytão já entraram na sexta temporada em clima de separação, toparam entrar no reality para tentar recuperar o casamento em crise. Dias depois da participação dos dois, antes mesmo do programa acabar, terminaram o relacionamento e, segundo a rapper, foi por conta do ciúme do marido. A tempestade no casamento começou quando Medrado engravidou de seu segundo filho, quando Claytão resolveu escolher o nome do menino com uma ex-namorada por telefone.