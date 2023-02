Reprodução/Instagram Atriz de A Escolha Perfeita foi proibida de emagrecer durante o filme









Rebel Wilson revelou durante o podcast Call Her Daddy, divulgado nessa quarta-feira (15), que não tinha permissão de perder ou ganhar peso em prol da personagem que fazia, Amy Gorda, no filme musical A Escolha Perfeita.







"Meu corpo não podia mudar muito antes disso, porque estava no contrato. Eu acho que o contrato dizia que eu não podia ganhar ou perder mais do que 5 quilos, que precisava manter meu peso bem estável", comentou Wilson. "Mas já há alguns anos eu estava pensando: 'Oh, queria viver de forma um pouco mais saudável", confessou a atriz.

Rebel continuou explicando que na época que os filmes foram gravados, há mais de três anos, ela não via o seu peso como um agravante para sua saúde, mas logo que chegou aos quarenta anos e considerou a ideia de ficar grávida, viu que alguma coisa teria que ser feita.

"Fui consultar um médico de fertilidade e ele me disse que eu teria uma chance muito maior de gerar um bebê se fosse mais saudável. Isso realmente me afetou porque eu estava vivendo uma vida de luxo", comentou.

Por mais que a consequência de interpretar a personagem tenha sido seu peso, a australiana garantiu que se divertiu muito durante as filmagens e que amou a experiência que teve, além de ressaltar que mantém contato com todas as suas colegas do filme.

"Nos divertimos muito nos filmes. Foi incrível interpretá-la, porque ela é tão confiante e ousada. Parte disso sou eu. Muitas pessoas dizem que não é realmente atuação, [porque] é apenas, tipo, a gente colocando para fora nossas coisas. Mas então havia outra parte de mim [que] não estava confiante", desabafou.

A atriz também assumiu que a personagem teve um impacto muito grande em sua carreira profissional. "Acho que fiquei estereotipada como a atriz que interpreta a amiga gorda e engraçada. É difícil falar disso, porque amo esses papéis, amo interpretá- los, mas queria fazer coisas diferentes. Sendo uma mulher maior, só te escalam para certos tipos de personagens", confessou ela.

Os três filmes musicais de A Escolha Perfeita foram lançados entre 2012 e 2017, e arrecadaram mais de 580 milhões de dólares ao redor do mundo. O filme mostra jovens universitárias que integram um grupo a capella chamado Barden Bellas e ao longo dos três filmes vários obstáculos, desafios e grandes emoções tomam conta da trama. Os dois primeiros filmes estão disponíveis na Star+.

*Com a colaboração de Victória Rossi