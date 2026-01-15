De volta à Globo após cinco anos, Mariana Becker utilizou as redes sociais para oficializar sua despedida da Band. A jornalista, que retorna à emissora onde iniciou a carreira, fará parte da equipe de transmissão da Fórmula 1 em 2026.
A comunicadora deixará a função de repórter, que exerceu por décadas, para atuar como comentarista nas 15 corridas transmitidas em TV aberta. “Antes de ingressar por uma nova porta, para mim, é essencial que se saiba que a porta por onde saí foi simplesmente mágica. Foram anos históricos que eu tive a sorte de acompanhar livre, leve e solta, bem de pertinho”, escreveu a jornalista.Jornalista experiente e aclamada no esporte, Mariana Becker ainda destacou o ambiente profissional e humano da emissora. “Agradeço, e muito, a liberdade, o profissionalismo e a paixão que a Band dividiu e multiplicou comigo. Chefes audaciosos, parceiros leais, companheiros competentes e, sobretudo, com bons corações”, completou.
Nova fase na carreira
A nova contratada da Globo integrará a equipe como comentarista in loco. A jornalista estará presente nos circuitos das 15 etapas exibidas pela emissora na temporada de 2026, reforçando o time de cobertura liderado por Everaldo Marques e Luciano Burti. Será a primeira vez que ela atuará de forma fixa como analista nas transmissões da Fórmula 1.