Reprodução/Internet Mansão de Renato Aragão teve valor reajustado para R$ 18 milhões

A mansão de Renato Aragão, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve um aumento repentino de R$ 2 milhões no valor de venda após vir à tona que o humorista enfrenta um processo por dívida ativa de IPTU. A propriedade, que estava anunciada por R$ 16 milhões, agora aparece no site da imobiliária responsável com o preço atualizado para R$ 18 milhões.

O reajuste ocorreu logo após a repercussão da cobrança feita pela Prefeitura do Rio, que exige o pagamento de R$ 548 mil em impostos atrasados. O débito se refere a parcelas de IPTU não pagas entre 2021 e 2023, conforme consta em um processo de execução fiscal em trâmite na Justiça desde o final do ano passado. A informação é do O Globo.

Imóvel de alto padrão inclui heliponto, quadras e biblioteca

A residência, localizada no bairro do Recreio, impressiona pelas dimensões e estrutura. O terreno deultrapassa 400 mil metros quadrados, com 3.000 m² de área construída, oferecendo uma infraestrutura completa de alto padrão. O valor elevado do IPTU, em torno de R$ 40 mil por ano, é justificado pelo tamanho e pelas comodidades do imóvel.

O interior da casa conta com ambientes luxuosos e bem distribuídos. O primeiro andar abriga uma sala de estar ampla, biblioteca, adega e quatro dependências completas. No segundo piso, estão quatro suítes, incluindo a principal com closet e banheira de hidromassagem. O projeto prioriza o conforto e a sofisticação para a família do comediante.

A área externa também se destaca por sua estrutura de lazer. O espaço inclui piscina, quadra poliesportiva, campo de futebol, quadra de tênis e jardins com paisagismo planejado. A propriedade possui ainda heliponto particular e guarita de segurança, reforçando o alto padrão do imóvel que pertence ao eterno Didi Mocó.