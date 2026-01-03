Reprodução/Internet Jovem Pan firma parceria com Rede Mais Família, de Rinaldi Faria

A Jovem Pan oficializou sua estreia na TV aberta em São Paulo. O conglomerado firmou uma parceria com a Rede Mais Família, liderada pelo empresário Rinaldi Faria. O acordo permite a exibição da programação do canal TV Jovem Pan em frequências da capital paulista, Campinas e Santa Inês, no Maranhão.

A transmissão começa na próxima quarta-feira (7). O público poderá acompanhar 24 horas de conteúdo com jornalismo, esporte e entretenimento. O sinal ocupará o canal 19 em São Paulo, o 41 em Campinas e o 19 na cidade maranhense. A união ocorre após a saída de Rinaldi Faria do SBT.

O criador da marca Patati Patatá ocupou a Superintendência Artística e de Programação da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024). Ele deixou o cargo após menos de cinco meses na função.



Rinaldi Faria fecha com a Jovem Pan

O empresário Rinaldi Faria volta a negociar com grandes grupos de mídia após sua passagem pela TV de Daniela Beyruti. Em 2025, a Rede Mais Família estava prevista para ser parceira do SBT News. O projeto não avançou. Agora, o executivo concretiza o acordo com a Jovem Pan para distribuição de sinal.

comentou a importância da nova aliança estratégica. "Ao longo dos últimos 40 anos, tenho me dedicado ao entretenimento e à comunicação para as famílias brasileiras por meio do Patati Patatá e da Rede Mais Família. Sempre acreditei na força das parcerias construídas com credibilidade e tradição. É uma grande alegria celebrar esta parceria com o Grupo Jovem Pan, uma marca muito importante na história da comunicação do país", declarou.

Ele reforçou o objetivo da união das marcas. "Com essa união, firmamos um compromisso de proporcionar uma televisão aberta relevante, democrática e conectada ao público", concluiu Rinaldi Faria.