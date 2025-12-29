Dudu Camargo perdeu ação e terá de pagar R$ 5,2 mil por acidente de 2021
Recém-consagrado campeão de A Fazenda 17, Dudu Camargo já enfrenta um revés fora dos holofotes. O apresentador foi condenado em definitivo a pagar uma indenização por um acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2021, envolvendo um táxi conduzido por Lucas Antônio Severino e de propriedade de Roseli Fontes Fernandes Rodrigues. A decisão judicial foi confirmada dias antes da final do reality da Record.

O valor da condenação é de R$ 5.265,17, que será acrescido de juros e correção monetária. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o processo teve desfecho final no último dia 17 de dezembro, data em que a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabem mais recursos por parte de nenhuma das partes envolvidas.

caso envolve um acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2021. Dudu Camargo foi acusado de colidir seu automóvel com o táxi dirigido por Lucas, veículo que pertencia a Roseli. Segundo o processo, o apresentador assegurou que pagaria pelos reparos do automóvel danificado, mas desapareceu logo depois. O descumprimento levou ao ajuizamento da ação judicial contra ele.

Dudu Camargo foi considerado responsável pelo acidente, que causou danos materiais ao veículo da vítima. O apresentador ainda estava confinado em A Fazenda 17 durante o fim do prazo para recurso. Como não houve manifestação da defesa dentro do período legal, o processo avançou automaticamente para a fase de cumprimento da sentença, em que o réu é intimado a quitar a dívida no prazo estipulado pela Justiça.

Pagamento da indenização

Com a sentença em vigor, o pagamento da indenização passa a ser obrigatório. Caso o ex-peão não cumpra a determinação, o Judiciário pode adotar medidas mais severas, como bloqueio de valores em contas bancárias e penhora de bens. O próximo passo do processo é a intimação de Dudu Camargo, mas a localização do apresentador pode impactar a agilidade na execução da sentença.

