Reprodução/Internet Dudu Camargo perdeu ação e terá de pagar R$ 5,2 mil por acidente de 2021

Recém-consagrado campeão de A Fazenda 17, Dudu Camargo já enfrenta um revés fora dos holofotes. O apresentador foi condenado em definitivo a pagar uma indenização por um acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2021, envolvendo um táxi conduzido por Lucas Antônio Severino e de propriedade de Roseli Fontes Fernandes Rodrigues. A decisão judicial foi confirmada dias antes da final do reality da Record.

O valor da condenação é de R$ 5.265,17, que será acrescido de juros e correção monetária. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o processo teve desfecho final no último dia 17 de dezembro, data em que a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabem mais recursos por parte de nenhuma das partes envolvidas.

O caso envolve um acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2021. Dudu Camargo foi acusado de colidir seu automóvel com o táxi dirigido por Lucas, veículo que pertencia a Roseli. Segundo o processo, o apresentador assegurou que pagaria pelos reparos do automóvel danificado, mas desapareceu logo depois. O descumprimento levou ao ajuizamento da ação judicial contra ele.

Dudu Camargo foi considerado responsável pelo acidente, que causou danos materiais ao veículo da vítima. O apresentador ainda estava confinado em A Fazenda 17 durante o fim do prazo para recurso. Como não houve manifestação da defesa dentro do período legal, o processo avançou automaticamente para a fase de cumprimento da sentença, em que o réu é intimado a quitar a dívida no prazo estipulado pela Justiça.

Pagamento da indenização

Com a sentença em vigor, o pagamento da indenização passa a ser obrigatório. Caso o ex-peão não cumpra a determinação, o Judiciário pode adotar medidas mais severas, como bloqueio de valores em contas bancárias e penhora de bens. O próximo passo do processo é a intimação de Dudu Camargo, mas a localização do apresentador pode impactar a agilidade na execução da sentença.