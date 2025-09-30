Reprodução/Internet Joana Treptow sai da Band e vai para a Transamérica

Joana Treptow pediu demissão da Band e já tem novo destino definido. Um dos nomes da nova geração do jornalismo da emissora, ela fará parte da reformulação da rádio Transamérica, que deixará de lado a programação musical e passará a focar exclusivamente em conteúdos de Jornalismo e Esporte. A mudança inclui ainda a adoção de uma nova marca: TMC.

A jornalista iniciou sua trajetória na Band como estagiária e, ao longo dos anos, se consolidou como uma das profissionais de maior destaque no canal. Sua estreia no vídeo aconteceu como repórter do Brasil Urgente, ao lado de José Luiz Datena.

Em seguida, Joana Treptow passou pelo BandNews TV, onde atuou como âncora, e integrou o time do Café com Jornal, exibido entre 2014 e 2020. Após o fim do noticiário matinal, Joana foi transferida para o Jornal da Band. Inicialmente, ocupou a bancada como âncora e, nos últimos meses, desempenhava a função de co-apresentadora em pautas ligadas ao meio ambiente.

A comunicadora também era substituta imediata de Adriana Araújo na apresentação do telejornal. A decisão de deixar a emissora ocorreu pouco após o desligamento de outro nome do canal.



Rodrigo Alvarez também pediu demissão

Rodrigo Alvarez, que havia sido contratado pela Band em 2023, também pediu demissão para integrar o mesmo projeto da nova Transamérica. Ex-Globo, ele foi escolhido para reforçar o programa Melhor da Noite, apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Com experiência em grandes coberturas internacionais, iniciou sua participação como correspondente do canal.