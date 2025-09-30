Reprodução/Internet Rodrigo Alvarez pede demissão da Band e assina com a Transamérica

Rodrigo Alvarez pediu demissão da Band e estará em um novo projeto jornalístico da rádio Transamérica. A rádio será submetida a uma reformulação completa nos próximos meses, com foco em conteúdo de Jornalismo e Esporte. Além disso, será rebatizada como TMC, sob o comando dos irmãos João e Neneto Camargo. A informação é de Flávio Ricco.

Contratado pela Band para o Melhor da Noite em 2023, Rodrigo Alvarez foi uma aposta para reforçar o programa apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Com uma grande experiência como correspondente internacional, especialmente durante os anos em que atuou na Globo, o jornalista assumiu papel de destaque no formato. A atração, no entanto, passou por diversas mudanças em pouco tempo.

Após a saída de Zeca Camargo, Rodrigo Alvarez retornou ao Brasil e passou a dividir a apresentação do programa com Glenda Kozlowski. Posteriormente, ambos deixaram a atração e Otaviano Costa assumiu o comando.

Comando do Bora Brasil

O jornalista chegou a ser deslocado para o Bora Brasil, nas manhãs da Band, mas permaneceu por pouco tempo no posto e logo deixou o comando da atração. Ele iria estrear a frente de uma nova atração em 2026, com foco em grandes reportagens investigativas.

