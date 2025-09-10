Reprodução/Internet SBT exibirá todos os jogos da seleção brasileira e partidas decisivas

O SBT acertou a transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora vai assinar o acordo com a LiveMode, responsável pela negociação dos direitos de exibição do torneio da Fifa. O pacote garante a transmissão de todas as partidas da seleção brasileira, além de jogos decisivos da competição, que pela primeira vez contará com 48 seleções participantes.



A informação foi revelada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco. Segundo a publicação, apenas a parte burocrática da negociação ainda precisa ser concluída, mas o anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. O SBT já se movimenta para reforçar sua equipe de esportes, que conta atualmente com nomes como Tiago Leifert e Mauro Beting. A confirmação pode acontecer ainda nesta quarta (10).

Cobertura não é exclusiva

O acordo representa mais um avanço nas estratégias esportivas da emissora, que vinha disputando espaço no setor. Recentemente, o canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) havia iniciado as tratativas internas para exibição dade 2026. A presidente, Daniela Abravanel, recebeu análises técnicas, artísticas e financeiras sobre o impacto do projeto e ouviu conselheiros antes de autorizar a proposta oficial, que acabou confirmada agora.

Além do SBT, a Globo também garantiu presença na cobertura da próxima Copa do Mundo. A emissora líder e o SporTV vão exibir 52 jogos, incluindo a abertura, as partidas do Brasil e as finais. Já a Cazé TV transmitirá ao vivo todas as 104 partidas do torneio pela internet. Dessa forma, o Mundial terá exibição multiplataforma, com televisão aberta, fechada e streaming.

O campeonato será disputado em 16 cidades da América do Norte entre os dias 11 de julho e 19 de julho do próximo ano. Os Estados Unidos já sediaram em 1994, enquanto o México recebeu em 1970 e 1986. O Canadá fará sua estreia como país-sede da principal competição de futebol.