Reprodução/Internet Apresentadora da Globo, Mara Pinheiro se emociona ao relatar batalha do filho contra leucemia

A jornalista Mara Pinheiro, apresentadora do MG2(equivalente ao SP2) na Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para atualizar o público sobre o estado de saúde de seu filho, Hércules, diagnosticado com leucemia.

A apresentadora dividiu fotos do menino no hospital e falou sobre a rotina intensa da família desde o início do tratamento. “Tá vendo tudo isso? É uma pequena parte do nosso ‘intensivão’ de vida! E vocês sabem, a prova dificílima – diga-se de passagem – foi surpresa. Não tinha como a gente se preparar, mas acreditem, estamos nos saindo bem”, escreveu Mara Pinheiro.

A jornalista contou que o diagnóstico trouxe sentimentos de medo, tristeza profunda e incredulidade. Apesar dos desafios, a apresentadora da Globo destacou que o menino mantém seu bom humor e carisma. “O nosso menino continua esbanjando carisma. Desconheço paciente mais animado! Já chega no consultório e vai logo pedindo lápis e papel pra desenhar”, relatou.

Mara Pinheiro também agradeceu o carinho recebido desde o anúncio da doença. “Nos deparamos com as mais lindas manifestações de afeto e incentivo à nossa família”, disse. “A fé te sustenta, onde a lógica não alcança”, citou.