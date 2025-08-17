Reprodução/Internet Globo tentou levar narrador da Cazé TV, mas proposta foi recusada

A Globo intensificou sua movimentação nos bastidores com a formação do GE TV, novo projeto multiplataforma da emissora. Casimiro Miguel revelou que a emissora tentou contratar o narrador Luís Filipe Freitas, atualmente na Cazé TV.

Segundo o influenciador, o profissional recusou a proposta , mesmo com a oferta financeira envolvida. Durante uma transmissão ao vivo, Casimiro contou que ademonstrou interesse em Luís Filipe Freitas, a ponto de se oferecer para pagar a multa contratual dele com a Cazé TV.

“Sem grana eles não estão. Pagando a multa de geral. Tentaram pagar a multa de Luís Filipe Freitas, mas tem coisa que o dinheiro não compra. A vida é dura”, afirmou o comunicador.

Grandes nomes do esporte aceitaram



O GE TV faz parte de uma reformulação estratégica da Globo no ambiente esportivo e já anunciou a contratação de profissionais de destaque. Nomes como Bruno Formiga e Jorge Iggor, vindos da TNT Sports, além de Mariana Spinelli, da ESPN, já foram confirmados na nova plataforma, que promete unir conteúdo jornalístico e transmissões ao vivo.