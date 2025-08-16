Fernanda Gentil recusou retornar à Globo dois anos após deixar a emissora e voltou para a Cazé TV. A jornalista assinou um contrato de longo prazo com o projeto esportivo de Casimiro Miguel e da Livemode, válido até 2028. Ela era uma das apostas da emissora carioca para o GE TV, novo canal esportivo que será lançado no YouTube em setembro.Segundo a Folha de S.Paulo, Fernanda Gentil chegou a acertar salário e cláusulas contratuais com a Globo. A emissora planejava que ela fosse uma das principais apresentadoras do GE TV, com forte presença nas ações de divulgação, aproveitando sua longa trajetória no grupo. No entanto, a Cazé TV entrou na disputa e conseguiu escalar a jornalista em seu elenco.
Liberdade contratual
Um dos principais motivos para a escolha foi a liberdade contratual oferecida pela Cazé TV. Fernanda Gentil conseguiu manter projetos paralelos, como um contrato com a FIFA para produção de conteúdo esportivo. A Globo, por outro lado, exigia exclusividade e queria o encerramento de outros acordos profissionais. A flexibilidade pesou na decisão final da apresentadora.
A apresentadora trabalhou na Globo entre 2009 e 2023. Na Cazé TV, a artista já trabalhou nos Jogos Olímpicos de Paris (2024) e foi elogiada por suas crônicas diárias. Além do projeto esportivo, ela mantém um canal no YouTube com quase 200 mil inscritos.