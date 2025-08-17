A Band promoveu uma reestruturação na grade local do Rio de Janeiro após a saída do jornalista JP Vergueiro. O jornalista foi escalado para a nova fase do Melhor da Tarde , em São Paulo. A partir desta segunda-feira (18), Agatha Meirelles assume o comando do programa A Voz do Rio, exibido às 13h. Wagner Montes Filho deixa a atração e passa a apresentar o Brasil Urgente Rio, exibido de segunda a sexta-feira, às 17h30.
As mudanças foram anunciadas por Rodolfo Schneider, âncora do BandNews FM – 1ª edição. Agatha Meirelles, conhecida por sua atuação na BandNews FM Rio, celebrou a nova fase. “Assumo a responsabilidade com o coração cheio de gratidão. É uma honra fazer companhia para o telespectador na hora do almoço. Consigo até sentir o cheiro de feijão na panela”, disse a jornalista.Wagner Montes Filho, que estava à frente do A Voz do Rio, retorna ao horário nobre local com a missão de manter os bons números deixados por JP Vergueiro. “Encaro essa nova fase com apreço e determinação. Missão dada é missão cumprida. Agora, em outro horário, seguimos juntos”, declarou o apresentador.
JP Vergueiro volta para São Paulo
As mudanças foram motivadas pela saída de JP Vergueiro da Band Rio e vai participar do novo Melhor da Tarde. Nesse período, ele comandou o Brasil Urgente Rio e chegou a triplicar a audiência da emissora em alguns dias. Ele tem passagens por Globo, Record, RedeTV! e BandNews, além de ter apresentado o Primeiro Jornal e o Linha de Combate.