Reprodução/Internet JP Vergueiro deixa Brasil Urgente Rio e integra novo Melhor da Tarde na Band

JP Vergueiro vai deixar o comando do Brasil Urgente Rio para integrar o elenco do novo Melhor da Tarde, que a Band estreia ainda neste mês. A previsão é que o vespertino vá ao ar a partir de 18 de agosto, mas a data pode ser adiada para a semana seguinte por conta da finalização do cenário nos estúdios da emissora no Morumbi, em São Paulo.

O formato contará com mudanças importantes e novos integrantes. No estúdio principal, JP Vergueiro dividirá a apresentação com Leo Dias e Pâmela Lucciola. Márcia Goldschmidt participará por videoconferência a partir da Espanha, e há possibilidade de Jojo Todynho entrar no time direto da Band Rio. O programa também terá colaboração de Janaína Nunes, Mônica Apor e Monique Arruda, além de interações do Craque Neto.

De volta para São Paulo



A mudança marca o retorno de JP Vergueiro a São Paulo após dois anos no Rio de Janeiro, onde comandou o Brasil Urgente local e chegou a triplicar a audiência da Band em alguns dias. O jornalista já foi repórter da Record, Globo e RedeTV!, além de apresentar o Primeiro Jornal, o Linha de Combate e ancorar a BandNews.