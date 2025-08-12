Reprodução/Internet Eleandro Passaia anuncia ao vivo no Balanço Geral que será pai pela terceira vez

Eleandro Passaia foi surpreendido pela mulher, Bruna, e pelo filho Bruno, no estúdio do Balanço Geral, da Record. O comunicador foi homenageado pelo Dia dos Pais e compartilhou que a família vai aumentar.

“Passaia também é pai e eu quero aproveitar aqui para te dar os parabéns”, disse Fabíola Reipert. “Parabéns pelo Dia dos Pais e desejar que você tenha uma comemoração linda nesse domingo agora. Tem pessoas que querem desejar parabéns para você ”, disse a fofoqueira.

A primeira surpresa veio do filho pequeno, que entregou ao pai uma caixa com um presente especial: um pijama tal pai, tal filho, para que os dois pudessem usar juntos. O âncora do Balanço Geral se divertiu com a ideia e agradeceu o gesto carinhoso do filho.

O apresentador do Balanço Geral e a mulher anunciaram ao vivo que esperam o segundo filho. A notícia foi seguida por um chá revelação no próprio estúdio, com direito à presença de Fabíola Reipert, Renato Lombardi e da cobra Judite. “Deixa eu falar agora, você sabe que a família vai crescer“, disse. “Bem que você tinha dado a dica essa semana”, relatou Reipert.

Mais um menino

O casal confirmou que o novo bebê será um menino e receberá o nome Pedro. Com a chegada do caçula, Eleandro Passaia será pai de três: Ellen, Bruno e Pedro. “É menino! Pedro fala Bruno! Meu Jesus amado, eu tô muito feliz!”, declarou o apresentador do Balanço Geral.