Reprodução/Internet Record antecipa Balanço Geral e mexe na programação para frear estreia de Luiz Bacci no SBT

A Record decidiu agir para enfrentar a estreia de Luiz Bacci no SBT. A emissora fará mudanças na programação matinal nesta segunda-feira (26) para frear a chegada do ex-apresentador do Cidade Alerta na concorrente.

O Balanço Geral, comandado por Eleandro Passaia, começará mais cedo em São Paulo, às 11h, mesmo horário do Alô Você no SBT. A rede também ajustou o início de outros programas. O Fala Brasil, que costuma entrar no ar às 8h40, começou cinco minutos mais cedo para evitar prejuízo ao Hoje em Dia, que teve o espaço encurtado pelo avanço do Balanço Geral.

Em outras regiões do país, o jornalístico também teve o horário alterado, mas de forma menos drástica, entrando no ar às 11h30. A reportagem da coluna apurou que as mudanças ainda não são definitivas. A programação de hoje é tratada como excepcional, mas não está descartada a possibilidade de ajustes futuros, a depender do impacto da estreia de Bacci no SBT.

A movimentação da Record busca evitar uma tendência de perda de audiência, como aconteceu em Salvador, quando a emissora enfrentou dificuldades para conter o avanço da concorrência.