Reprodução/Internet Valdinei Rodrigues é demitido do Balanço Geral Oeste

Valdinei Rodrigues não faz mais parte da equipe da RIC, afiliada da Record no Paraná. O apresentador deixou o comando do Balanço Geral em Cascavel após três anos à frente do noticiário. A saída foi confirmada por ele próprio nas redes sociais.

“Há três anos, depois de ouvir tantas vezes que a gente precisa 'sair da caixa', eu resolvi seguir esse conselho. Tomei uma decisão importante e compartilhei aqui: assumi a apresentação dona RIC. A proposta era clara, levar um programa mais leve, sem abrir mão do compromisso com a informação e com a verdade”, escreveu Valdinei Rodrigues.

Agradeceu o público



O ex-apresentador doafirmou que buscou representar a comunidade com respeito e do seu jeito de comunicar. “E vivi isso intensamente. Hoje, volto aqui pra dizer que esse ciclo chegou ao fim. Como acredito, tudo tem seu tempo e seu jeito de ser. Quando um capítulo se encerra, outro se abre. Ficam as histórias, as conexões e uma enorme gratidão”, disse.

O jornalista agradeceu aos colegas de equipe, empresários e agências que confiaram em seu trabalho durante o período no ar. “Agradeço também ao público, amigos e amigas que caminharam comigo. Alguns vieram comigo, outros estavam, outros vieram comigo no caminho e, todos, fizeram essa fase valer a pena", pontuou Valdinei Rodrigues.

“Sigo em frente com a mesma atenção, a mesma dedicação e a mesma essência. Só que agora com um repertório ainda maior do que é viver. Sigo leve, em paz e pronto pra explorar o que vem pela frente”, finalizou. A emissora ainda não anunciou quem será o novo titular do Balanço Geral em Cascavel.