Reprodução/Internet Raphael dos Anjos troca TV Paranaíba pela RIC de Cascavel

Raphael dos Anjos está deixando o comando do Balanço Geral em Uberlândia após 14 anos. O apresentador, um dos nomes mais longevos da TV Paranaíba, afiliada da Record em Minas Gerais, aceitou proposta da RIC, parceira da rede no Paraná, e assumirá a versão paranaense do noticiário em Cascavel, sua cidade natal. A transição deve ocorrer na última semana de agosto.

A informação foi confirmada por fontes ouvidas pela coluna. Raphael dos Anjos já trabalhou naanteriormente e retorna para substituir Valdinei Rodrigues, que havia sido contratado pela emissora no segundo semestre de 2022. Com a mudança, a afiliada mineira da Record passa a buscar um novo nome para ocupar a vaga no principal jornal local.

Mudanças na Record



Em entrevista ao site Imprensa & Mídia, o diretor de jornalismo da, Danilo Caixeta, destacou a contribuição do jornalista para a emissora. “A emissora está, neste momento, fazendo avaliações necessárias para definir a melhor substituição a este parceiro que tanto contribuiu para o nosso jornalismo ao longo dos últimos 14 anos”, disse o executivo.

A troca acontece em um momento de reformulação do jornalismo local. Em março, a TV Paranaíba anunciou a contratação de Lúcio André para apresentar o Cidade Alerta Minas. O jornalista trabalhou durante uma década na RIC em Curitiba, onde atuava como co-âncora de Paulo Gomes.

Antes da chegada de Lúcio André, o Cidade Alerta Minas era ancorado por Luciana Leicht. A apresentadora deixou a emissora após sete anos no comando do jornal. “Fim de um ciclo. Foram sete anos de muito trabalho e dedicação frente ao Cidade Alerta Minas. Ainda digerindo esse momento, mas grata à TV Paranaíba”, publicou em suas redes sociais.