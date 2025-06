Reprodução/Internet Felipe Macedo, ex-Rede Massa, será substituído por Daniele Brandi

Durou apenas um dia a passagem de Macedão da Chinelada como âncora do Tá na Hora. O apresentador foi oficialmente afastado do comando do telejornal pelo SBT e já não aparecerá na edição desta terça-feira (10). Daniele Brandi, que havia sido deslocada para dividir o noticioso, volta a ser a única titular da atração policial.

A decisão foi comunicada a Felipe Macedo — nome verdadeiro de Macedão — no fim da tarde desta terça. Nos bastidores, ele já cogitava a possibilidade de não retornar ao estúdio desde a noite anterior, quando começaram os rumores de que sua estreia não agradou à direção da emissora. A repercussão negativa entre o público e os executivos minou sua permanência no ar.

Estreia do apresentador teve recepção negativa no SBT



Segundo apurou a reportagem da coluna, a performance do novo âncora foi classificada como caricata e forçada, o que incomodou telespectadores e lideranças da rede. A tentativa de replicar o estilo popular e irreverente adotado por ele na Rede Massa de Londrina não teve o mesmo efeito entre o público nacional.

Daniele Brandi volta à titularidade do jornal policial



Com a saída de Macedão, Daniele Brandi retoma sozinha o comando do Tá na Hora, que continuará no ar indefinidamente. Internamente, crescem as dúvidas sobre o futuro da faixa e a viabilidade do aguardado retorno do Aqui Agora, que tem sido constantemente adiado.