Reprodução/Internet Audiência de Dona de Mim cresce e bate recorde às quintas na Globo

A novela Dona de Mim, da Globo, registrou seu melhor desempenho às quintas-feiras e superou todas as antecessoras da faixa das 19h desde Vai na Fé(2023). O capítulo exibido na quinta-feira (31), que destacou a aproximação da morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos, marcou 23,1 pontos de média na Grande São Paulo, com 36,4% de participação entre os televisores ligados.

Os dados consolidados obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado revelam que a trama de Rosane Svartman vive uma fase de recuperação de público. A audiência da quinta-feira foi a segunda maior desde a estreia e aponta para a melhor média semanal deaté agora, revertendo o cenário de queda registrado nos primeiros meses.

Rosane Svartman conquista o público



A performance também marca um feito inédito no ano: desde 10 de agosto de 2023, quandomarcou 26,1 pontos, uma novela das sete não alcançava esse patamar em uma quinta-feira. De lá para cá, outras três produções passaram pelo horário nobre da Globo: Fuzuê (máximo de 23,0 pontos), Família é Tudo (também com 23,1) e Volta por Cima (com 22,6).

Além de resgatar o engajamento do público com um tema de forte apelo emocional, Dona de Mim confirma o potencial das tramas assinadas por Rosane Svartman. Foi a segunda vez que a autora conseguiu romper a barreira dos 23 pontos às quintas-feiras em um intervalo inferior a dois anos.