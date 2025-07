Reprodução/Globo Globo acelera virada em Dona de Mim com morte de Abel e tenta salvar ibope

Preocupada com a queda de audiência registrada em julho, a Globo decidiu antecipar uma grande reviravolta na novela Dona de Mim, exibida na faixa das 19h. A emissora promove uma campanha de divulgação com foco na exibição da morte do protagonista Abel, interpretado por Tony Ramos, em cenas previstas para a última semana deste mês.

As gravações da sequência já foram concluídas e estão em fase de edição. Na cena, o empresário perde o controle do carro em uma ladeira após ter os freios sabotados por Danilo (Felipe Simas), a mando do vilão Jacques (Marcello Novaes). Abel tenta sair do veículo, mas é atingido por um ônibus e morre no local, sem sinais de que se trate de uma falsa morte.

Mesmo fora da linha principal da trama, Tony Ramos continuará em cena empor meio de flashbacks, estratégia que permitirá manter o personagem vivo no imaginário do público. A morte de Abel foi planejada como divisor de águas na narrativa, visando retomar o engajamento da audiência, que caiu para a casa dos 21,5 pontos na Grande São Paulo.

Dona de Mim segue até 2026

A trama escrita por Rosane Svartman tinha registrado picos de 23 pontos em junho, superando o desempenho do remake de Vale Tudo (1988). No entanto, em julho, o folhetim perdeu fôlego. Ainda assim, mantém a melhor média da faixa das sete desde Vai na Fé (2023).

A emissora aposta em novas reviravoltas para manter o interesse do público até janeiro de 2026, quando Dona de Mim será substituída por Coração Acelerado. A próxima novela abordará o universo sertanejo e contará com números musicais como parte da trama, em mais uma tentativa da emissora de renovar a faixa das 19h.