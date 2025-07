Reprodução/Internet Otávio Mesquita quebra o silêncio sobre acusação de Juliana Oliveira

Otávio Mesquita falou publicamente sobre a acusação de estupro feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite. Durante participação no podcast Papagaio Falante, ele classificou o caso como uma “manipulação” e afirmou nunca ter enfrentado processos judiciais ou problemas com outras pessoas ao longo da carreira.

“Foi uma manipulação que não tem nada a ver”, declarou o apresentador do SBT. O comunicador disse que tudo começou com uma brincadeira mal interpretada. “Uma brincadeira que eu fiz. Me deixou muito triste, aquele processo que existiu. Não gosto de falar disso. Eu nunca na minha vida, tomei nenhum processo. Nunca ninguém brigou comigo”, disse.

sinalizou que não deveria falar sobre o assunto. “Respeito quem acha isso, agora, Deus vai dizer quem eu sou . Não sei porque estou falando isso aqui, nem deveria falar”, disse o comunicador.

Relembre o caso

“Todo mundo do meu lado. Antigamente você podia fazer brincadeiras. Podia, né? É o seguinte, só tenho isso pra dizer: a justiça é perfeita, correta, eu nunca passei nada. Nunca tive agressão. Nunca ninguém brigou comigo. Só que as pessoas, algumas… São… Alguns probleminhas que não quero saber o que falar”, relatou.

O caso relatado por Juliana Oliveira aconteceu durante uma edição de The Noite exibida em 25 de abril de 2016. No programa, Otávio Mesquita aparece de ponta-cabeça no palco e, ao ser auxiliado por Juliana para remover os equipamentos de segurança, teria apalpado partes íntimas da assistente. Ele também a prendeu com as pernas, simulou atos sexuais e repetiu os gestos ao empurrá-la em um sofá.