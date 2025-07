Reprodução/Internet Karin Hils recusa convite para participar de A Fazenda 17

Karin Hils recusou o convite para integrar o elenco de A Fazenda 17. A cantora e ex-vocalista do grupo Rouge revelou que não se sente pronta para participar de um reality show e explicou que tem receio da forma como seria interpretada pelo público. “Eu sei que sou uma pessoa estranha e diferenciada”, declarou.

A cantora se mostrou satisfeita com o reconhecimento do público que acompanha seus comentários sobre realities, mas afirmou que participar de um confinamento não faz parte dos planos atuais. “Estou muito feliz aqui, fazendo meu trabalho com teatro musical, com essa temporada [de Wicked], e estou bem”, pontuou

Karin Hils contou que amigos próximos alertaram sobre os riscos da superexposição. “Eu não sei, hoje as coisas estão tão delicadas com a internet. Meus amigos, na verdade, me dão esse feedback e eles falam: ‘Karin, se você entrasse em um reality show, você ia ser muito amada ou muito odiada’. Porque eu sei que sou uma pessoa estranha e diferenciada”, disse.

A artista afirmou que se diverte como espectadora. “Às vezes pago muito por causa disso, da minha língua. Mas estou ótima, viu? Eu gosto de ficar narrando. As pessoas amam minhas reações, meus reacts de reality show. As pessoas falam: ‘Você precisa [ir]’, e então eu respondo: ‘Eu não preciso de nada, gente'”, relatou em conversa com o portal Leo Dias.