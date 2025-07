Reprodução/Internet Após morte de Ozzy Osbourne, jaquetas e autógrafos vão a leilão

Pouco tempo após o anúncio da morte de Ozzy Osbourne, aos 76 anos, peças pessoais do cantor britânico já estão sendo leiloadas em um dos maiores sites do segmento nos Estados Unidos.

A página Gotta Have Rock and Roll abriu a disputa nesta terça-feira (23) com lances válidos até 8 de agosto. Entre os destaques, está uma jaqueta preta usada por Ozzy Osbourne na turnê Retirement Sucks, avaliada entre R$ 111 mil e R$ 166 mil. A peça sob medida traz uma dedicatória escrita à mão e assinada pelo artista, e foi utilizada durante apresentações.

Também está no catálogo um casaco de malha preto, confeccionado em 2011 por Lena Hermansson, diretora de arte e estilista que atendeu a um pedido específico do cantor. Ozzy solicitou o material leve por se molhar com frequência durante os shows. O lance inicial é de R$ 55 mil, com expectativa de atingir valor semelhante ao da jaqueta.

Morte do artista

Além das roupas, o leilão lista um autógrafo original em papel, com preço mínimo estipulado em R$ 1.600. O objeto é uma das lembranças mais acessíveis em meio às peças exclusivas da coleção.

Ozzy Osbourne morreu na segunda-feira (22), deixando um legado icônico no heavy metal e na música mundial. A causa da morte não foi revelada. Conhecido como Príncipe das Trevas, ele se tornou um dos mais importantes personagens da história do rock. Além do vocal melodioso e potente, ficou conhecido pelas performances intensas no palco.