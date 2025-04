Reprodução/Internet Chefão do entretenimento da Globo, Mariano Boni deixa a Globo depois de 34 anos

A Globo anunciou nesta quarta-feira (23) a saída do diretor de gênero Mariano Boni da empresa, após 34 anos de trabalho como colaborador da emissora. Desde 2018, ele estava à frente dos programas de variedades, responsável por atrações como Mais Você, Encontro com Patrícia Poeta, É de Casa e Conversa com Bial.

No lugar de Mariano Boni, a Globo optou por Claudio Marques, que era editor-chefe do Jornal Hoje. O executivo entrou na emissora em 1991 e ocupou diversos cargos, incluindo o de editor-executivo do Jornal Nacional, e trabalhou como produtor e editor do Fantástico.

Segundo o comunicado do canal, o diretor deixa a Globo para se dedicar a novos projetos. “Em todos estes anos, Mariano comandou muitas das mais importantes coberturas e transmissões do país, além de todos os programas da faixa da manhã da TV Globo. Ele tem todo o nosso reconhecimento, agradecimento e torcida para os novos projetos autorais que pretende desenvolver”, anunciou Amauri Soares, diretor-executivo da Globo.

Nos bastidores da Globo, segundo apurou a reportagem da coluna, Mariano Boni era visto como um forte candidato para assumir o comando da emissora nos próximos anos. Não são poucos os que apontavam o diretor como um forte opositor de Amauri Soares — ele foi deslocado para o entretenimento na gestão de Carlos Henrique Schroder, que deixou a rede em 2019, e não era um dos aliados do atual chefão da empresa.