Ex-governador de São Paulo abandonou gravação de programa no SBT

João Doria abandonou a gravação do programa No Alvo, do SBT, após se irritar com uma pergunta considerada ofensiva. A gravação ocorreu nesta quarta-feira (25), e o ex-governador de São Paulo afirmou que se sentiu desrespeitado com o teor dos questionamentos.

A atração tem estreia prevista para julho e contará com entrevistas provocativas com figuras públicas. Segundo Flávio Ricco, a pergunta que motivou a saída envolvia o vazamento de um suposto vídeo íntimo de João Doria, divulgado durante a campanha de 2018.

Segundo o empresário, o desconforto começou ainda nos primeiros minutos da gravação. “Foi o maior constrangimento pelo qual já passei na vida. Foi horrível”, declarou o ex-prefeito de São Paulo em conversa com a Folha de S.Paulo.

João Doria criticou a linha editorial do programa do SBT. “Esse programa é um Homem do Sapato Branco piorado ao décimo nível. Um horror. Eu já estava incomodado desde o início e na oitava pergunta, me questionaram sobre um vídeo erótico do qual eu teria participado e qual era a opinião da minha esposa”, contou.

O ex-governador de São Paulo afirmou que achou desrespeitoso. “Colocar a minha esposa no meio achei bastante desrespeitoso e desleal. Se eu soubesse antes que iria passar por um tipo de inquisição dessa forma, eu jamais aceitaria”, lamentou.

João Doria disse ter recebido desculpas de integrantes da equipe do SBT, mas decidiu não retornar para concluir a participação. “Autorizei na confiança, assinei o documento, mas disse e repito: desautorizo que o SBT exiba o programa. Eu assinei em confiança, mas eu desautorizo”, explicou.

Outro lado

Procurado pela imprensa, o SBT confirmou que João Doria deixou a gravação do No Alvo. A emissora explicou que o programa tem como proposta fazer perguntas provocativas e incisivas para seus convidados. O canal optou por não fornecer detalhes sobre o ocorrido. A atração é inspirada no clássico Advogado do Diabo, da extinta TV Manchete (1983-1999).