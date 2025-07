Reprodução/Internet Sem Força de Mulher, Jornal da Record perde 16% da audiência em SP









O fim da novela Força de Mulher já apresenta reflexos negativos para outras faixas da Record. O Jornal da Record registrou queda de 16% na audiência na terça-feira (8) em comparação com as quatro semanas anteriores, após a substituição da novela turca por mais uma trama bíblica.

De acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, obtidos pela coluna, o telejornal teve média de 7,5 pontos e pico de 8,2 logo no primeiro minuto de exibição. A edição comandada por Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy teve o segundo pior desempenho do ano às terças-feiras. O resultado só ficou acima dos 7,4 pontos alcançados em 27 de maio, quando toda a programação da Record foi afetada por índices abaixo do esperado.

O impacto da ausência de Força de Mulher ficou ainda mais evidente ao se comparar os outros desempenhos da grade. Na mesma noite, o Cidade Alerta regional superou o Jornal da Record, sendo o programa mais assistido da emissora em São Paulo. A novela turca era responsável por entregar um público aquecido para o jornalístico, com médias próximas de 8 pontos.