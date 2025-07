Reprodução/Internet SBT aposta em drama familiar e lança As Filhas da Senhora Garcia

O SBT estreia na próxima segunda-feira (7), às 20h45, a novela As Filhas da Senhora Garcia(2024). O novo folhetim mexicano ocupará o principal horário da grade noturna, substituindo a reprise de A Caverna Encantada, que passará a ser exibida no começo da tarde, às 13h45, de segunda a sexta.

Inspirada na novela turca Fazilet Hanim ve Kizlari (2017), a produção traz como protagonista María Sorté, que interpreta Ofélia Garcia, uma mãe determinada a tirar a família da pobreza usando a beleza da filha mais nova, Mar, vivida por Ela Velden. A trama tem forte apelo dramático e aposta no sucesso de enredos vindos da Turquia, como Força de Mulher (2017), exibida pela Record.

SBT aposta em conflito entre mãe e filhas



A decisão de colocar a novela no horário nobre ocorre em meio a uma reformulação na programação do. Recentemente, a emissora retirou do ar Eternamente Apaixonados (2023), drama também baseado em texto turco, que não atingiu os índices de audiência esperados na faixa das 18h. A retirada da novela provocou protestos entre os fãs nas redes sociais.

Na novela, a filha mais velha, Valéria (interpretada por Oka Giner), é responsável e voltada à família, mas tem uma relação difícil com a mãe por lembrar o pai falecido. Já Mar, a caçula, tenta se tornar famosa ao participar de testes e concursos, sempre incentivada por Ofélia.

A virada da trama acontece com a chegada de Artur Portilla (Brandon Peniche), herdeiro de uma poderosa empresa têxtil. Ao lançar uma campanha para escolher o novo rosto de sua linha esportiva, ele atrai a atenção da ambiciosa Ofélia, que vê na oportunidade um caminho para alcançar o sucesso.

Para se aproximar da família Portilla, Ofélia aceita trabalhar como governanta na casa do empresário e leva Mar com ela. O plano é simples: fazer com que a filha conquiste a atenção do milionário e se transforme na nova estrela da marca.