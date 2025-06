Reprodução - frame de vídeo do YouTube O grupo Gipsy Kings

No final dos anos 80, surgiu um grupo cigano de rumba que trazia uma batida diferente, cujo vocalista tinha uma voz muito particular.

Sua música empolgava multidões, tanto nas casas de espetáculo onde se apresentava, como nas pistas de dança de vários continentes.

Essa pode ser a síntese do que foi o Gipsy Kings, que hoje (11/06), às 21 horas, se apresenta em São Paulo no Espaço Unimed.





O grupo

A banda surgiu em 1979, na cidade francesa de Arles, com integrantes de famílias ciganas provenientes da Espanha, principalmente os Reyes e os Baliardo.

Uma década depois, a liderança do grupo era marcada pelo vocalista Nicolas Reyes, dono de uma voz singular e que não está mais na banda.

A atual formação, bastante diferente da original, está sob o comando de Diego Baliardo, que reuniu novos integrantes para manter viva a tradição do Gipsy Kings.

Sucessos

O primeiro grande sucesso do grupo foi " Bamboleo ", lançada em 1987 e responsável pela projeção internacional do Gipsy Kings.

Dois anos depois, ela chegou aos Estados Unidos, ficando durante 40 semanas entre as mais tocadas nas paradas musicais.

Na sequência vieram " Djobi Djoba ", "Un Amor" e "Baila me".

O repertório do grupo também ficou marcado por versões como, por exemplo, "A Mi Manera", adaptação da francesa "Como D'Habitude" e imortalizada em inglês na voz de Frank Sinatra com o título "My Way".

Gravaram também "Hotel Califórnia", da banda estadunidense Eagles, cantando em espanhol e com violões flamencos.

Outra canção que fez muito sucesso com o grupo, foi a versão para "Nel Blu Dipinto Di Blu", do cantor e compositor italiano Domenico Modugno, lançada no álbum Mosaique com o título de "Volare".

Reprodução - frame de vídeo do YoyTube Gipsy Kings: nova formação





Novelas

No auge do grupo, a entrada de suas músicas na trilha sonora das telenovelas era uma constante. A primeira foi " Bamboleo " (1989) em Que Rei Sou Eu? , novela de Cassiano Gabus Mendes.

Também tivemos "Caminando por la calle" (1991), que fez parte da novela Felicidade , de Manoel Carlos, além de "Passion" (1992), em Pedra sobre Pedra , escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn.

A lista finaliza com "La Rumba de Nicolas" em Explode Coração (1995), de Glória Perez. Todas foram exibidas pela Rede Globo.

Pioneirismo

Devemos registrar o papel pioneiro do Gipsy Kings na valorização da música latina no mundo, pois suas canções despertaram o interesse por novas sonoridades, abrindo espaço para outros grupos musicais e outras vozes da América Latina e Espanha.

O sucesso do grupo fez também que a indústria fonográfica começasse a olhar com mais atenção para a música latina.

O show

O espetáculo que será visto hoje pelo público paulistano servirá para os fãs recordarem a arte do Gipsy Kings.

Os integrantes prometem que no show não faltarão os principais sucessos que imortalizaram o grupo.

Assista o vídeo da música "Bamboleo":