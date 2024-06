Divulgação Especialista explica procedimento realizado por famosas como Juliette





A mastopexia, conhecida como lifting de mamas, é uma intervenção cirúrgica popular entre mulheres que desejam revitalizar a aparência de suas mamas, corrigindo a ptose (queda) mamária causada por fatores como gravidez, amamentação, envelhecimento ou perda de peso significativa. Durante o procedimento, o cirurgião remove o excesso de pele e remodela o tecido mamário para elevar as mamas a uma posição mais jovial e natural.



Famosas como a ex-BBB Juliette têm optado por esse tratamento, destacando a eficácia e os resultados satisfatórios da mastopexia. Segundo o Dr. Valderi Vieira, especialista em cirurgia plástica, essa técnica não só melhora a estética das mamas, mas também proporciona um aumento significativo na autoestima e confiança das pacientes.



Existem diferentes técnicas de mastopexia disponíveis, como a periareolar, vertical e em âncora. A técnica mais desejada do momento é a "short scars", que visa remodelar as mamas com cicatrizes cada vez menores, buscando livrar o decote de cicatrizes. Há também a técnica do cinturão glandular, que utiliza o próprio tecido mamário da paciente para criar um efeito de "prótese natural". Cada técnica é adaptada às necessidades específicas da paciente para alcançar os melhores resultados estéticos. Após o procedimento, os cuidados pós-operatórios são fundamentais para uma recuperação completa e um monitoramento das fases de cicatrização pela equipe de fisioterapia e médica. Nesta fase, além do repouso adequado, é necessário o uso de sutiãs pós-cirúrgicos, a realização de LASERs, curativos especiais para gerenciamento da ferida e um monitoramento zeloso do cirurgião para que tudo ocorra conforme esperado e o paciente se recupere bem e o mais rápido possível.



É importante ressaltar que a mastopexia é um procedimento seguro quando realizado por um cirurgião plástico qualificado e em um ambiente adequado.



De acordo com o cirurgião, a mastopexia oferece uma solução eficaz para mulheres que desejam restaurar a juventude e a firmeza das mamas, melhorando não apenas sua aparência física, mas também seu bem-estar emocional. “Não esqueça que consultar um especialista em cirurgia plástica é crucial para discutir expectativas individuais e garantir uma decisão informada e segura sobre o procedimento”, conclui o Dr. Valderi Vieira.