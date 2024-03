Divulgação Conheça o açougueiro Alder Lopes, do Rei das Carnes Gourmet





Alder Lopes aprendeu cedo a ter um apreço pela culinária. Ele, que hoje é considerado o rei das carnes nobres, aprendeu sobre a cozinha observando a mãe e trabalhando no açougue da família quando mais novo. “Os dois foram fundamentais para a minha formação pessoal e profissional. Com eles, peguei o gosto pela gastronomia e entendimento sobre aproveitamento de carnes (de todos os animais), do focinho ao rabo”, diz ele.

Ver a mãe fazendo canja de galinha para os filhos que estavam doentes e ajudá-la a abrir as balas de confeiteiro na mesa despertou em Alder um desejo por entender melhor o poder da culinária sobre as pessoas. São as memórias que ele tem do tempo que passou em torno de comidas gostosas e dos familiares que o levaram por esse caminho.



“Nas noites de comemoração de fim de ano, sempre nos reuníamos para preparar um leitão, selecionado a dedo pelo meu pai e meus tios, que o preparavam no açougue com maestria. Aliás, as ceias de Natal e Ano Novo são e sempre serão uma lembrança querida de união, culinária e de ajuda mútua, em que cada um tem uma função para que tudo saia direito, e com a família reunida possamos renovar os votos, agradecer o ano que passou e pedir graças para o ano que está para nascer”, reflete.



Os pais e irmãos de Alder, nome por trás do famoso açougue Rei das Carnes, em Sorocaba, são a sua maior inspiração. Isso, claro, somado ao apreço pelos artesãos de carnes que trilharam esse caminho antes dele, e que mostraram a arte por trás de cuidar e pensar cortes de carne.

Marcos Bassi, da tradicional churrascaria Templo da Carne, em SP, morreu no começo deste ano, mas foi o precursor do mercado de seleção e qualidade do alimento por aqui. “Sou um grande fã do seu legado e da sua família”, explica Alder.



Essa paixão, inclusive, incentivou o açougueiro a criar um grupo chamado The Real Butcher Group, que faz um serviço de classificação de produtos, acompanhamento de produção e prestação apoio para quem quer aprender sobre a profissão.



“Estamos caminhando para um projeto de inclusão social da profissão de açougueiro e pretendemos, em um futuro próximo, montar a primeira escola para formação de profissionais da área”, conta com orgulho.



A extensão do seu trabalho e carinho pelo ofício é tanta que, pela primeira vez, uma equipe sul-americana vai participar em um dos maiores eventos profissionais do setor, o World Butchers Challenge – a Copa do Mundo dos açougueiros, que acontece em março do ano que vem em Belfast, na Irlanda.

Alder espera representar o Brasil com garra no evento com o seu The Real Butcher Team Brazil.



O profissional explica que o desafio é um grande motivador do seu trabalho também. O objetivo é de sempre oferecer o melhor produto e a melhor carne. “Esta busca incansável, que modelou a tradição no segmento de açougueiro, me fortaleceu para me tornar chef açougueiro e especialista em American BBQ, o American Barbecue! Também tenho predileção por grelhados e assados acima de 1 kg, verdadeiro desafio e amor ao prepará-los”, explica.



Alder diz que “morremos aprendendo na cozinha” e, por isso, sua rotina é tão desafiadora. Para ele, porém, um dos momentos mais marcantes até agora foi quando precisou assar uma costela em fogo de chão em menos de 4 minutos – o cozimento normal da carne leva entre 7 e 8 horas, mas o resultado, mostrado ao vivo no programa É de Casa.