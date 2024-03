Reprodução/Instagram Deborah Albuquerque e Dr. Bruno Salomão





Deborah Albuquerque e seu marido, o médico Dr. Bruno Salomão, ergueram um império na área médica e atualmente faturam muito em suas 11 unidades de Clínicas Médicas, sendo pioneiros em aumento peniano.

Além de pós-graduado em Urologia, também é pós-graduado em Dermatologia, Medicina Estética e Nutrologia Esportiva. O médico já acumula mais de 20 anos de profissão.

O casal, que já foi vice-campeão no reality "Power Couple 5", da Record TV, alcançou sucesso juntos como fundadores da rede de Clínicas Hominem Clinc, que é tão falada pelo famoso aumento peniano, tratamento que virou moda entre diversos famosos.





O destaque vem de uma técnica exclusiva de preenchimento peniano com nome de VIRILFILL. O casal também criou um curso, aonde Dr. Bruno ensina outros médicos a sua técnica de Harmonização do Pênis, em seu método Virill Fill muito procurado por médicos do Brasil inteiro.

Já que a moda da Harmonização Peniana está em alta e só recebeu elogios dos pacientes: imagina com vários médicos se especializando na técnica de Salomão.

“Somos revolucionários em medicina moderna e queremos passar o conhecimento do fofinho para muitos doutores, afinal nunca conheci um médico tão completo e inteligente como meu marido”. A ex-Fazenda rasga elogios ao marido.