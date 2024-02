Divulgação Vagner Carvalho, suposto olheiro do BBB





No último sábado (17), o produtor argumentou algumas críticas sobre o BBB, influenciando o público acreditar que o jogo pode virar a qualquer momento e que não existe um favorito do programa nem do público.



Bastaram algumas postagens do produtor, para os fãs do reality show inundarem as redes sociais do fotógrafo Vagner Carvalho com pedidos para entrar na casa.

Isso porque Carvalho, já há alguns anos, é tido como olheiro do programa, embora nunca tenha confirmado se, de fato, faz este tipo de serviço para a produção do reality.







De todo modo, o “fotógrafo das estrelas” – como é conhecido por produzir ensaios de diversas celebridades, como a cantora Anitta e o ator Caio Castro – revela que recebeu uma enxurrada de mensagens de pessoas solicitando uma ajudinha para integrar o elenco do próximo “BBB 25”. "Foram tantos pedidos que o aparelho até travou, com criticas e solicitações para entrar no BBB”, acrescenta.

Além disso, o produtor diz que, pedidos em textos, como “me ajude a entrar no BBB” ou “o que preciso fazer para ir para o BBB?”, recebeu diversos clamores em áudio – alguns, inclusive, de mais de cinco minutos.



No entanto, como era de se esperar, Carvalho não conseguiu responder, tampouco checar, todas as mensagens. “Só me limitei a dizer que as pessoas precisam procurar as vias tradicionais, se inscrevendo pelo site”, declara o fotógrafo.



Dicas

Ainda que não revele se tem ou não relação com a produção do “BBB”, Vagner postou em sua conta no Instagram, no inicio do ano, algumas dicas para quem almeja uma vaga nas próximas edições.



O suposto olheiro do reality show compartilhou seis recomendações para atrair a atenção dos recrutadores do programa: ser objetivo nas respostas; fazer vídeos sem cortes ou edição; não usar óculos ou chapéus nas gravações; evitar incluir músicas nos vídeos; desbloquear os perfis nas redes sociais; e, na dúvida, enviar fotos em que se está sozinho ou rodeado de amigos.



“Não garanto nada, mas, se eu fosse me inscrever, seguiria esses passos”, sugere o produtor.