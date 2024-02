Reprodução/Instagram Dania Mendez





O Carnaval começou e as celebridades estão curtindo em locais diferentes do Brasil. E, para aproveitar esse momento, a influenciadora e modelo mexicana Dania Mendez desembarcou no Brasil e escolheu o Baile do Copa no Rio de Janeiro, uma das festas mais tradicionais e glamourosas do Carnaval carioca a convite da marca Pandora.

Dania é natural de Jalisco, um dos principais centros industriais e comerciais do México. Viveu a maior parte da sua vida em Hidalgo e, atualmente, mora na Cidade do México; Tem quatro milhões de seguidores no Instagram e cinco milhões no TikTok.





Ganhou fama após participar de duas temporadas do reality show "Acapulco Shore", da MTV. A modelo integrou o elenco do “La Casa de Los Famosos 3" e no "BBB 23", no Brasil.



Também é apresentadora do programa "Los 40 MX", que aparece em rádios e redes sociais; e já apareceu no clipe “Más de la Una”, de Maluma com Piso 21.