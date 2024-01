Divulgação/@leo_matsuda Natiele Aparecida





Natiele Aparecida, carinhosamente chamada de Natty, vai além de ser apenas mãe; ela é uma influenciadora de sucesso. Aos 30 anos, essa mato-grossense conquistou as redes sociais com autenticidade, compartilhando sua vida e inspirando milhares de seguidores. Agora, ela está prestes a ampliar seus horizontes e iniciar um novo capítulo em sua carreira.

Natty, autodenominada "fodástica", está pronta para dar um passo importante em sua vida. Ela é a estrela da capa da Revista Sexy de 2024. Em uma ousada sessão de fotos, Natty brilhou intensamente, unindo beleza, simpatia e uma dose extra de confiança.

Dois ensaios consecutivos celebram não apenas sua estreia como capa de revista, mas também o sucesso de sua carreira como influenciadora. É uma celebração dupla, marcando não apenas o crescimento profissional, mas também o aniversário especial de Natty, que completa 31 anos.

Natty não é apenas uma figura carismática nas redes sociais; ela é uma mulher que encontrou a felicidade em todos os aspectos de sua vida. Mãe de uma encantadora menina de 9 anos e parte de uma família maravilhosa, ela compartilha a mensagem de que a realização pessoal está ao alcance de todos.

"Estou completamente realizada, muito feliz com meu corpo, com minhas finanças, que me permitem realizar meus sonhos e os da minha família", diz Natty.

Seu objetivo como influenciadora é claro: continuar sendo excelente, oferecendo conteúdos de qualidade e impactando positivamente a vida de cada seguidor. Agora, com sua estreia na Revista Sexy, Natty espera alcançar ainda mais pessoas, inspirando-as a abraçar sua autenticidade e confiança.

O lançamento da capa na Revista Sexy não marca apenas um novo capítulo na carreira de Natty, mas uma nova era de autoaceitação, sucesso e influência positiva. A influenciadora, que já conquistou a atenção de milhares, está pronta para levar sua mensagem ainda mais longe. Para aqueles que a seguem, Natty promete continuar sendo a "fodástica" que é, trazendo sempre autenticidade, alegria e inspiração.

Não perca o lançamento da Revista Sexy 2024, onde Natty brilha como a estrela da capa, marcando um momento inesquecível em sua jornada extraordinária.

Sobre a festa milionária para celebrar o lançamento da capa da revista:







Sobre a festa milionária para celebrar o lançamento da capa da revista:

Numa noite repleta de glamour, a influenciadora mato-grossense Natiele Aparecida, capa da revista Sexy 2024, realizou uma festa deslumbrante no prestigiado Castelo Don Joseph, em Sorriso. Com um investimento que ultrapassou a marca dos meio milhão de reais, Natiele não economizou esforços para comemorar seu sucesso e compartilhar essa alegria com amigos e seguidores.

O evento, que teve a presença de outros influenciadores renomados, foi uma verdadeira celebração da trajetória ascendente de Natiele. Vestidos elegantemente, os convidados desfrutaram de uma noite chique, marcada por mais de 12 mil rosas, símbolo do requinte e da sofisticação que a anfitriã queria proporcionar aos presentes.

Um gesto notável foi o investimento de 11 mil reais em passagens aéreas para a equipe da Revista Sexy, que, infelizmente, não pôde comparecer devido a contratempos logísticos. Mesmo diante dessa adversidade, Natiele Aparecida manteve a grandiosidade da festa, mostrando sua determinação e compromisso com seus projetos.

Natiele, que financiou integralmente o evento, não só evidenciou sua influência nas redes sociais, mas também sua habilidade em realizar eventos de grande porte com maestria. A festa não apenas celebrou sua capa na Revista Sexy, mas também consolidou sua posição como uma das influenciadoras mais proeminentes de Mato Grosso.

Essa noite inesquecível foi um testemunho do sucesso que a influenciadora construiu ao longo de sua carreira, e certamente permanecerá na memória de todos os presentes como um marco de grandiosidade e estilo. Natiele Aparecida, com sua festa de meio milhão, não apenas celebrou seu próprio sucesso, mas deixou uma impressão duradoura na cena de eventos de Sorriso, solidificando seu papel como uma personalidade de destaque na região.