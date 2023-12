Divulgação/Instagram/Reprodução O youtuber PC Siqueira

A Polícia Militar de São Paulo encontrou o youtuber PC Siqueira, de 37 anos, morto em seu apartamento, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira (27).

Segundo a polícia, PC Siqueira se suicidou. O corpo do apresentador foi encontrado às 17h50 em seu apartamento. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

"A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", afirmou em nota ao iG Gente a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.







Em março deste ano, o youtuber foi encontrado inconsciente em sua residência e resgatado por uma equipe de bombeiros. Posteriormente, ele expressou sua gratidão aos fãs pelo suporte e informou que estava em processo de recuperação após um episódio de tentativa de suicídio.

Três dias antes de ser encontrado morto, PC Siqueira deixou os seguidores preocupados ao desejar um Feliz Natal para as pessoas solitárias:

“Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que assim como eu não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para você, feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhos”, disse ele na ocasião.

Busque ajuda

Se você está enfrentando um período de adversidade, saiba que não está sozinho. O Centro de Valorização da Vida (CVV) está disponível para oferecer apoio. Esta organização se dedica à assistência emocional e à prevenção do suicídio, proporcionando um serviço voluntário e gratuito para todos que necessitam de uma conversa confidencial. Você pode entrar em contato por telefone (188), e-mail, chat ou Skype, a qualquer hora do dia ou da noite. Lembre-se, há sempre ajuda disponível.

Quem foi PC Siqueira?

Reprodução/Instagram PC Siqueira

Paulo Cezar Goulart Siqueira, nascido em 18 de abril de 1986 em Guarulhos, iniciou sua carreira como ilustrador e colorista de quadrinhos durante a adolescência.

Sua fama, no entanto, veio com o YouTube, onde criou o canal “Mas poxa vida” em 2010. Com seu humor característico, discutia uma variedade de tópicos, conquistando mais de dois milhões de seguidores e 16 milhões de visualizações.

O êxito na internet abriu portas para a televisão. Entre 2011 e 2013, PC Siqueira apresentou programas na MTV, incluindo PC na TV, MTV Games, Nunca Verão e Furo MTV.

Sua carreira também incluiu uma participação no reality show de empreendedorismo O Aprendiz, em 2019, na Record, além de papéis em filmes de comédia como “Internet - O Filme” (2017) e “Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?”.

Em 2020, após ser acusado de pedofilia, PC desativou sua conta no YouTube por seis meses, resultando em uma queda em sua popularidade. Retornou à plataforma em dezembro do mesmo ano, renomeou o canal com seu nome e continuou a postar vídeos regularmente, apesar de enfrentar problemas de saúde mental. No entanto, o engajamento não retornou aos níveis anteriores.

