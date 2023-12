Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer, pais de Lua





Nesta quinta-feira (14), a coluna entrevistou o ex-BBB Eliezer, que conta com mais de três milhões de seguidores nas redes sociais. O influenciador, que é casado com Viih Tube, falou sobre a trajetória, o antes e depois de participar do Big Brother Brasil, como lidou com a fama repentina, enfrentando desafios e se adaptando à nova realidade.







Ele compartilhou também a experiência de conhecer a influenciadora Viih Tube e formar uma família. Eles são pais de Lua Di Felice, de 8 meses. A entrevista abordou ainda planos futuros, incluindo a construção de uma casa, a chegada de mais filhos e a carreira como influenciador e empreendedor.

Descreva o Eliezer antes e pós-BBB, aquele garoto de Volta Redonda (RJ) para os dias de hoje



Resposta: Eu não considero Eliezer antes e depois do BBB; eu considero o Eliezer antes e depois de descobrir a paternidade. Descobri que seria pai exatamente três meses depois que saí do reality. Quando você sai do reality, o pós é muito intenso, muito corrido, e não tive muito tempo para assimilar as coisas. Mas adquiri uma maturidade durante o reality absurda. O BBB te obriga a se encarar, a fazer um estudo, uma autoanálise; seus medos, inseguranças, se construir e desconstruir. Na verdade, todos deveriam passar pelo BBB, pois a experiência pode ser um reality para quem assiste, mas para quem participa, é muito mais que um jogo. O Eliezer de antes do BBB era um cara que não tinha medo, mas depois que saí do reality, descobri que era um pouco medroso. Mesmo participando do BBB, não perdi minha essência, minhas raízes. O BBB não me deslumbrou com esse lado da fama, até porque a fama foi algo que não almejei. Vão me questionar: "Ah, mas você entrou no BBB, né?" Sim, entrei para poder viver a experiência, pois sabemos que praticamente quase todo brasileiro tem esse sonho.

Como foi a sua história para chegar até o BBB?



Resposta: Minha história é até engraçada. Eu nunca tinha assistido, não tinha vontade de entrar. Uma amiga me inscreveu, e eu fiz o vídeo. E, por sinal, um vídeo errado (risos), pois não era do jeito que o regulamento exigia. Mas acredito que tudo foi orquestrado por Deus, pois fui passando as fases. Muita gente tenta muitos anos e não consegue. Eu deixei a vida me levar e acabei lá dentro.

Após o BBB, como foi lidar com a fama?

Resposta: A fama vem repentina, pois as pessoas vão nos assistindo, e lá dentro da casa eu não tinha a dimensão do que estava acontecendo aqui fora. Literalmente, eu dormi anônimo e acordei famoso. No início foi muito difícil lidar com isso. De início, eu me arrependi, achando que tinha feito algo errado no programa. Não pelo programa; o programa é maravilhoso, mas sim o confinamento, pois ele te traz um peso emocional muito grande. Para se recuperar, leva um tempo até que tudo volte ao normal, pois lá dentro você tem que se reestruturar sozinho. Às vezes, o que você construiu a vida toda quando você entra lá dentro, você vê que tudo que você construiu não é verdade, que é uma máscara, pois aqui fora podemos mascarar os problemas, pois não queremos lidar com eles, e lá dentro não tem isso, você tem que lidar e resolver cada problema. E a fama repentina foi assustadora, pois aonde eu ia tinha câmera, paparazzi, e ainda é difícil de lidar.

Tem uma história, se for verdade, conte para nós. É verdade que um ônibus bateu na traseira do seu carro em Sorocaba e te reconheceram e você parou o trânsito (risos). Como foi essa história?

Resposta: Essa história foi o dia que pedi ela em namoro, dei uma sequestrada nela (risos). Estávamos saindo, pois eu a levei para um local no interior super romântico, e tinha uma rotatória. Eu tinha que diminuir a velocidade, pois havia uma lombada, para que eu pudesse olhar para os lados e seguir meu trajeto. Um ônibus veio e bateu na minha traseira. E nisso fui obrigado a descer do carro. Não deixei a Viih sair, pedi para ela ficar lá dentro. Eu desci e fui falar com o motorista, e as pessoas dentro do ônibus me viram e me reconheceram e começaram a gravar (risos). Enquanto eu estava lá resolvendo a situação com o motorista, quem estava dentro do ônibus já havia postado em suas redes sociais, e aí alguns canais de fofoca já pegaram os vídeos e falaram em acidente. Foi apenas uma leve colisão normal do dia a dia, mas aí foi parar nos jornais, e começaram a nos ligar. Tivemos que tranquilizar a todos, mas super tranquilo e resolvido.

Como foi conhecer a Vitória? Você imaginava que hoje estaria casado, que seria pai de uma menina linda e maravilhosa?

Resposta: Então, eu nunca imaginei que seria pai tão cedo. Conhecer a Viih também não. Ser pai, casar, nunca imaginei, porque o inesperado é super bem-vindo quando você não espera e acontece.

Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer, pais de Lua





Como é a Vitória e o Eliezer na vida de família casados?

Resposta: A Viih é uma mulher, uma esposa muito dedicada. Ela trabalha muito, mas ela sabe separar o tempo dela. É uma mãe e esposa maravilhosa. E a vida de casado em família é muito gostosa, uma harmonia muito grande, e estamos alinhados no mesmo propósito para que tudo dê certo.

Qual foi a sua reação quando descobriu ser pai?



Resposta: Na verdade, senti paz. Não fiquei nervoso, mas chorei um pouco. Eu não dormi naquela noite; já a Viih dormiu igual a um bebê. Mas eu senti uma paz, parecendo que tudo estava se encaixando, e Deus falando: "Tá vendo porque te coloquei no programa."

O que mudou na sua vida quando você virou pai de verdade, quando a Lua nasceu?

Resposta: A paternidade mudou tudo na minha vida, meu modo de ser, de pensar, de me comportar e entender o meu papel como homem, marido e pai. É um aprendizado constante.

Reprodução/Instagram Eliezer e Lua





E Volta Redonda (RJ), você ainda vai visitar?

Resposta: Não tenho ido muito por conta da Lua, pois eu ia nos finais de semana, e o fim de semana é o tempo que nós temos para ficar, eu curtir a Lua. Depois que a Lua nasceu, fui lá uma vez, mas antes eu ia com bastante frequência visitar minha família. Em contrapartida, minha família vem todo mês nos visitar.

A Lua é uma menina linda e tem um brilho, um sorriso que encanta a todos. Ela puxou mais quem, a mãe ou o pai, no jeito, apesar de ser cedo, né? 8 meses, mas já dá para perceber?

Resposta: A Lua, eu acho que tem traço dos dois, tanto personalidade quanto jeito. Isso, ela tem um pouco dos dois. Tem dia que ela parece a Viih, tem dia que ela acorda e se parece comigo, pelas atitudes que nós vivenciamos. Ela, com seus brinquedos, quando ela não quer, e a gente tenta dar outro, e ela não aceita, não tem como enganar. Por isso, tenho certeza que será uma criança com muita personalidade.

Reprodução/Instagram Eliezer, Viih Tube e Lua





Sabemos que você e a Vitória são um casal empreendedores. Como é ser empreendedor ao lado da esposa? Tem divergências?

Resposta: Somos um casal como outro qualquer, divergência sempre vai existir, mas nós temos um equilíbrio muito bom. Conversamos sobre tudo. Às vezes, sai umas brigas aqui ou outra, mas é normal, somos normais como qualquer um. Mas temos nossas funções, e nós sempre nos ajustamos.

E filhos, pretende ter outros? Um menininho para ser companheiro da Lua?

Resposta: A gente pretende sim, na verdade, queremos ter três filhos. Um para logo logo, e lá mais para frente, queremos adotar uma criança também.

Reprodução/Instagram Eliezer e Viih Tube, pais de Lua





Percebemos que sua carreira individual está cada dia crescendo como influenciador. Você tem uma equipe que te ajuda a te dar essa estrutura?

Resposta: Hoje em dia, eu e a Viih montamos uma equipe para atender nossa família e os projetos que estamos envolvidos, a nossa marca de brinquedos que é a BabyTube. Este ano, a Viih deixou a agência que tinha e decidiu montar seu próprio time (equipe) comercial, produção, jurídico, assessoria de imprensa, e eu também faço parte da mesma equipe para que eles nos atendam em conjunto.

E a casa nova, também percebi que você é o chefe das obras. Já ouvi dizer que até parede já quebrou na obra, é verdade?

Resposta: Eu tenho ido quatro vezes por semana para a obra. Tenho sido o skin pedreiro, o skin mestre de obras. Queremos mudar logo, e quero que saia tudo conforme sonhamos e planejamos, pois criamos essa casa pensando toda na Lua, para criar a Lua no meio do verde, parquinho, mato, contato com a natureza. Isso nos deixa mais ansiosos.

Para finalizar: como é ser o Eliezer, que comanda e tem a responsabilidade de administrar e cuidar de uma família?

Resposta: Hoje sou um cara focado, dedicado. Meu principal objetivo é minha família. É diferente quando você pergunta para uma pessoa sobre foco, e ela descreve diversos itens, isso quer dizer que ela não tem foco, pois você não consegue colocar sua energia em diversas coisas. E hoje, eu coloco toda minha energia, meu tempo na minha família, pois é uma coisa nova para mim, e isso precisa de foco e dedicação para que eu consiga fazer uma base firme e sólida. Hoje, meu foco é construir isso ao lado da Viih e da Lua.