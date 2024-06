Divulgação Nome do ator e apresentador figura na pré-lista da nova edição de "A Fazenda", divulgada recentemente pela mídia





Bernardo Langlott, ex-affair da saudosa jornalista Glória Maria, assumiu sua homossexualidade em rede nacional, após a pandemia da covid-19, com repercussão nos principais veículos sobre a vida dos famosos. Langlott que nas redes sociais faz questão de apresentar aos seguidores a boa forma de um ‘quarentão’, conversou com nossa coluna sobre suas conquistas após a ‘saída do armário’, além de falar sobre a possibilidade de estar no elenco da próxima edição do reality “A Fazenda”, exibido pela Rede Record.

“Tudo mudou em minha vida. Eu estava esgotado em ter que me esconder, viver uma vida dupla, se soubesse que seria tão libertador teria falado antes... Demorei muito, família, imprensa, tudo contribuiu para eu me reprimir por anos. Decidi me assumir aos 37 anos e virou notícia no Brasil todo, acho que se fosse antes não teria preparo emocional para lidar com a avalanche que foi. De um dia para o outro minha imagem estava na TV, Internet e, em todas as mídias imagináveis”, comenta a ator e apresentador.

No mês da celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+, Langlott serve como exemplo e referência à personalidades que vivem o dilema do medo à exposição, resultante em frustrações pessoais. “A data emblemática e importantíssima, sofremos homofobia desde a infância. É tanta luta e é importante celebrar as conquistas de uma comunidade tão sofrida! Hoje está um pouquinho melhor, mas ainda temos muito para conquistar em termos de igualdade e respeito”, revela, hoje, com bastante orgulho sobre a decisão tomada.

“Ele mora em outro estado, vivemos um amor de verão e, de verdade, foi uma delícia. O problema é que ele é casado e aí já viu, quando nos fotografaram aos beijos na praia virou polêmica porque ele estava traindo o marido”, lembra o ator, que voltou à mídia dos famosos, recentemente, quando foi clicado aos beijos com um rapaz, em uma praia carioca. “Nossa sociedade é hipócrita, ninguém é 100% monogâmico, mas as pessoas fingem que são e vão se escondendo atrás de papéis sociais ultrapassados e medíocres”, completa.

Sobre a aparição de seu nome na pré-lista de possíveis nomes que estarão na próxima edição do reality “A Fazenda”, segundo divulgação recente, pelos veículos que acompanham o mundo dos famosos, o rapaz afirma: “Acho que estou na direção desse caminho, é um sonho, assim como fazer uma novela. Faz três anos que essa possibilidade foi cogitada e se tornou algo real. Tento a todo momento provar para o público e imprensa que sou mais que o Ex da Glória Maria e acho que essa seria uma boa oportunidade”, finaliza.